Hat Selena Gomez einen Neuen?! Hit-Produzent hat Historie mit Justin Bieber

Kalifornien (USA) - Hat Selena Gomez (31) etwa einen Neuen? Ein Schnappschuss in ihrer Instagram-Story zeigt sie schmusend an der Brust eines Mannes. Zwar sieht man nur einen Teil von ihm, doch Kenner der Musikbranche sind sich sicher: Es handelt sich um einen ehemaligen guten Freund von Selenas Ex Justin Bieber (29)!

Beweisstück A: Sängerin Selena Gomez (31, l.) kuschelt mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Deutet der Ring mit seinem "B" auf Produzent Benny Blanco (35) hin? © Bildmontage/Screenshots: Instagram/selenagomez

Sowohl Selena Gomez als auch Justin Bieber haben bereits mit dem Produzenten zusammengearbeitet und Hits wie Biebers "Love Yourself" und Selenas "Same Old Love" produziert.

Im Liebesdrama der beiden Sänger war Benny Blanco (35) also hautnah dabei. Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte die "Only Murders in the Building"-Darstellerin ihren neuesten Hit "Single Soon" - ebenfalls eine Kollaboration mit Blanco - doch single wird Selena Gomez wohl so bald nicht sein.

Wie auch das Promi-Portal Page Six berichtete, bestätigte Gomez in einer Reihe von Kommentaren auf Instagram, dass sie bereits seit sechs Monaten mit Benny Blanco zusammen ist - was für eine Überraschung!

"Beweise" zu der Liebesbeziehung veröffentlichte der Fan-Account popfactions - dieser wurde direkt von Tausenden gelikt, unter anderem auch Selena Gomez selbst.