"Ich hab mein Bestes gegeben": Selena Gomez reagiert auf harte Kritik

Selena Gomez (35) wurde kürzlich von Eugenio Derbez (63) heftig für ihre Schauspielkünste kritisiert. © Bildmontage: MICHAEL TRAN / AFP, MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ein TikTok-Clip zeigt den entscheidenden Ausschnitt aus dem Podcast "Hablando de Cine" von Gaby Meza (35).

Der "Radical"-Schauspieler und Meza sprechen in der Szene ausführlich über das gefeierte Filmdrama. Die Podcasterin erzählte, dass sie nicht überzeugt von Gomez' Performance war. Sie nannte die "Only Murders In The Building"-Schauspielerin sehr talentiert, empfand aber ihre Sprachbarriere als störend.

Sie habe das Gefühl gehabt, Gomez wüsste nicht, was sie sage und könne daher ihrer Schauspielerei keine Nuancen verleihen.

Und auch der - in Mexiko geborene - Schauspieler Derbez bezeichnete die schauspielerische Leistung Gomez' als "unvertretbar" und kritisierte ihre Darstellung, da sie nicht fließend Spanisch spreche.