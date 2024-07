"Ich hasse das, lasst mich in Ruhe": Selena Gomez genervt von ihren Fans

Selena Gomez (32) hat sich zu den Gerüchten rund um ihre Schönheitsoperationen geäußert. © SAMEER AL-DOUMY / AFP

In einem TikTok-Video, das seither wieder gelöscht wurde, wurde die Content-Createrin Marissa Barrionuevo gefragt, was Gomez ihrer Meinung nach hat alles an sich machen lassen.

Bereits seit Monaten spekulieren Fans, ob die "Only Murders in the Building"-Schauspielerin was machen lassen hat, da sich ihr Gesicht deutlich verändert hat.

Barrionuevo, die selbst in einer Schönheitsklinik arbeitet, entschied sich jedoch dagegen, auf eine derartige Frage einzugehen. Die Begründung: Es seit weit bekannt, dass Gomez unter der Autoimmunkrankheit Lupus leide, die sich auf das Aussehen einer Person auswirken kann. Dies solle keineswegs mit Schönheitseingriffen verwechselt werden.

Zwar wurde das Video bereits im Jahr 2023 veröffentlicht, dennoch scheint Gomez erst jetzt darauf aufmerksam geworden zu sein – und entschied sich am gestrigen Sonntag dazu, den Spekulationen ein für alle Mal ein Ende zu setzen.