Läuten bei Selena Gomez bald die Hochzeitsglocken?

Mit Hits wie "It Ain't Me" oder als Schauspielerin in "Die Zauberer vom Waverley Place" wurde Selena Gomez weltberühmt. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

"Jeder kann sehen, dass sie eine liebevolle Beziehung haben und beide Seiten könnten nicht ermutigender sein", so der Insider gegenüber Entertainment Tonight.

Ihre Beziehung entwickle sich demnach positiv und Selena würde ihm mehr vertrauen als jedem anderen ihrer früheren Liebespartner.

Beide sollen sich dabei bemühen, kommunikativ, ehrlich und gegenseitig unterstützend zu sein.

"Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, denke ich, dass es wirklich wichtig ist, jemanden zu treffen, der einen respektiert", so die "Lose You To Love Me"-Interpetin selbst in einem älteren Interview mit Radio-DJ Zane Lowe (New Music Daily Radio).

Die 31-Jährige fände es laut eigenen Aussagen schön, sich auf jemanden verlassen zu können, der die Welt, in der sie lebt, verstehe.