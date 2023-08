Neues Album von Selena Gomez: Erste Single erscheint noch diesen Monat!

Nach drei Jahren arbeitet Selena Gomez endlich wieder an einem Album. Einen neuen Song will sie bereits am 25. August veröffentlichen.

Von Dana-Jane Kruse

Los Angeles - Ihr letztes Album veröffentliche Selena Gomez (31) 2020. Danach kamen nur vereinzelte Singels, da sich die Sängerin und Schauspielerin eher auf ihr Make-up-Unternehmen "Rare Beauty" und ihre Rolle in "Only Murders in the Building" konzentrierte. Nun arbeitet die "Calm Down"-Interpretin endlich wieder an einem Album!

Gomez-Fans standen am vergangenen Donnerstag die Münder offen. Nachdem sich Selena in den letzten Jahren anderen Projekten - wie der Serie "Only Murders in The Building" mit Martin Short und Steve Martin widmete, wird es nun ein neues Album geben! © Patrick Harbron/Hulu/ Disney+ 2023/dpa Wie das Promi-Portal Page Six berichtete, soll Gomez selbst ganz aus dem Häuschen sein wieder intensiver an neuer Musik zu arbeiten. Auf Instagram kündigte sie bereits vergangenen Donnerstag das neue Album "SG3" an, das sich jedoch noch in Arbeit befinde. Einen Song soll es aber bereits zum 25. August, also kommenden Freitag geben. "Ihr habt alle seit einer Weile nach neuer Musik gefragt. Da ich mit 'SG3' noch nicht ganz fertig bin, wollte ich ein kleines lustiges Lied herausbringen, das ich vor einiger Zeit geschrieben habe, das perfekt für den Sommerabschluss ist", schrieb die 31-Jährige. Shania Geiss "Luxuskörper!": Shania Geiss bringt Fans mit sexy Pool-Foto ins Schwitzen Die Nachricht teilte sie mit einer Fotoreihe die nach Partys und Spaß aussieht. Die Schnappschüsse sind ein Blick hinter die Kulissen des Musikvideos von Selenas neuer Single und könnte auch einen Hinweis auf einen Sound geben, der gerade mehr als im Trend liegt: Disco-Pop.

"Single Soon": Selena Gomez im Disco-Fieber?