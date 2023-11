Selena Gomez braucht eine Pause: "Hat mich tragisch krank gemacht"

Selena Gomez kündigt ihren Fans eine Social-Media-Pause an. Der Grund: all der "Horror, Hass, die Gewalt und der Terror, der gerade in der Welt passiert".

Von Kim Marie Moser

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Selena Gomez (31) ist mit mehr als 430 Millionen Followern die am meisten abonnierte Frau auf Instagram. Dort kündigte sie ihren unzähligen Fans nun eine Social-Media-Pause an. Der Grund: all der "Horror, Hass, die Gewalt und der Terror, der gerade in der Welt passiert".

Selena Gomez (31) braucht eine Pause. © ANGELA WEISS/AFP Zwar erklärte die "Only Murders in the Building"-Schauspielerin nicht genau, was sie damit meinte. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Rede vom Krieg in Israel und Gaza ist. "Ich mache eine Pause von Social Media, weil mein Herz bricht", fuhr die 31-Jährige fort. "Menschen, die gefoltert und getötet werden, beziehungsweise jeder Akt von Hass gegen eine bestimmte Gruppe ist schrecklich. Wir müssen ALLE Menschen, vor allem Kinder, schützen und die Gewalt endgültig beenden." Es tue ihr schrecklich leid, dass ihre Worte oder ein Hashtag niemals genug sein werden, um dem Grauen ein Ende zu setzen. Promis & Stars David Beckhams Ex-Affäre Rebecca Loos erhebt schwere Vorwürfe! "Ich kann es nicht sehen, wie unschuldige Menschen verletzt werden. Das macht mich einfach nur krank. Ich wünschte, ich könnte die Welt ändern. Aber ein Beitrag auf Social Media kann es nicht." Anschließend teilte sie noch einen zweiten Beitrag in ihrer Story und fügte dieser ein Bild ihrer zwölfjährigen Schwester Gracie Elliott Teefey aus Babyzeiten hinzu.

"Eine Schwester zu haben, hat mich tragisch krank gemacht. Ich würde alles für Kinder und unschuldige Leben tun", so der ehemalige Disney-Star. Zuvor hatten sich einige ihrer Fans enttäuscht darüber gezeigt, dass sich Gomez bisher noch nicht zu dem Krieg in Israel geäußert hatte.

Der mutmaßliche Grund für Selena Gomez' Social-Media-Pause: der Krieg in Israel. © JACK GUEZ / AFP

Selena Gomez bereits 2016 mit ähnlichen Worten