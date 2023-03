401 Millionen Follower auf Instagram: Nur zwei Sportler sind noch vor Selena Gomez!

Nach den Fußball-Stars Christiano Ronaldo (38, m.) und Lionel Messi (35, l.) ist Selena Gomez (30) auf Platz drei der meistgefolgten Instagram-Stars. © Bildmontage: FRANCK FIFE / AFP, Screenshot: Instagram/selenagomez

Offensichtlich hat das Online-Drama um Hailey Bieber (26) und Kylie Jenner (25) einen positiven Effekt auf Selena Gomez - oder besser gesagt ihren Instagram-Account. Denn die Welle an Menschen, die der Sängerin und Schauspielerin auf der Social-Media-Plattform folgen, scheint nicht abreißen zu wollen.

Laut dem indischen Nachrichtensender "NDTV" ist Gomez damit nun die Person mit den dritt-meisten Followern auf Instagram. Nachdem sie vor wenigen Monaten Kylie Jenner vom Siegertreppchen der meistgefolgten Frau auf der Social-Media-Plattform stieß - diese verlor im Zuge ihrer Sticheleien gegen Selena mehrere Millionen Follower - gibt es nur noch zwei Personen denen mehr Menschen folgen.

Beide sind Männer und bekannte Profii-Fußballer. Die Rede ist von Weltmeister Lionel Messi (35) mit 443 Millionen Followern derzeit und Fußball-Legende Christiano Ronaldo (38) mit satten 568 Millionen Instagram-Fans.

Mit 401 Millionen Followern hat die "Only Murders in the Building"-Darstellerin also noch einen weiten Weg vor sich um die beiden Fußball-Stars zu schlagen. Trotzdem feierte Gomez diesen Meilenstein gebührend mit einem Instagram-Posting.