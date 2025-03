Selena Gomez hat besonderen Wunsch für ihre Hochzeit - dieser Promi spielt eine wesentliche Rolle

Selena Gomez (32) hat sich im Dezember 2024 mit Benny Blanco (37) verlobt. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Denn die 32-Jährige hat nicht nur Talent im Singen, sondern ist auch eine begabte Schauspielerin.

In ihrer aktuellen Serie "Only Murders in the Building" steht sie gemeinsam mit Steve Martin (79) und Martin Short (75) vor der Kamera - Letzterer soll laut Page Six eine besondere Rolle bei ihrer Hochzeit übernehmen.

"Marty soll eine Rede halten. Ich habe ihm gesagt, dass er das tun muss. Ich glaube, Marty würde eine epische Rede halten", verriet Gomez am Donnerstag in der 'The Drew Barrymore Show'.

Weiter scherzte sie, dass Steve Martin vermutlich weniger eine Rede halten, sondern vielmehr sein Banjo auspacken und sein musikalisches Talent unter Beweis stellen würde.