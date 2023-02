Selena Gomez hat Lupus: So verändern die Medikamente ihren Körper!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Im Alter von zehn Jahren trat Selena Gomez (30) das erste Mal in der Kinderserie "Barney und seine Freunde" vor die Kamera. 2007 folgte ihr Durchbruch in der Disney-Show "Zauberer vom Waverlyplace", anschließend erhielt sie Rollen in verschiedensten Filmstreifen. Derzeit verkörpert sie die elegante New Yorkerin Mabel Mora in "Only Murders in the Building".