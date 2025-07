Tochter von Michael Jackson oben ohne: Nicht nur die Fans sind verzaubert

Paris Jackson (27) genießt den Sommer in Kalifornien im kühlen Wasser. Ihr Verlobter Justin Long filmt den heißen Anblick. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/parisjackson (2)

Auch Stars und Sternchen brauchen im Sommer eine kleine Auszeit - so auch die Tochter des verstorbenen King of Pop, Michael Jackson (†50).

Ein kurzer Clip in ihrer Instagram-Story zeigt die 27-Jährige ausgelassen an einem idyllischen See in Kalifornien. Mithilfe eines Seils, das an einem nahe gelegenen Baum befestigt ist, springt Paris beherzt ins kühle Nass.

Besonders auffällig: Ihre Freizügigkeit. Denn das Model ist oben ohne, trägt lediglich ein enges Bikinihöschen und jede Menge Schmuck am Körper.

Ihr nahezu hüllenloser Auftritt dürfte nicht nur den Fans ein Genuss sein. Auch ihrem Verlobten, der die Szenen filmt, wird der halbnackte Anblick wohl sehr gefallen haben.