Selena Gomez verkauft ihren Ring an einen Fan: Der Preis macht sprachlos

Am 21. März erscheint das neue Album von Selena Gomez. Um ihren Fans die Wartezeit zu versüßen, hat sie sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Von Kim Marie Moser

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Am 21. März erscheint das neue Album "I Said I Love You First" von Selena Gomez (32) und ihrem Verlobtem Benny Blanco (36). Um ihren Fans die Wartezeit zu versüßen, hat sich die Pop-Sängerin etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Im Dezember 2023 teilte Selena Gomez (32) den "B"-Ring erstmals in ihrer Instagram-Story. Jetzt wurde er für umgerechnet elf Euro verkauft. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/selenagomez (2) In den letzten zwölf Tagen vor dem Release ihres neuen Tracks gibt es täglich eines von zwölf "Rare Memories" (deutsch: seltene Erinnerungsstücke) - in Anspielung auf ihren Song "Rare". Und dabei sorgte direkt das erste unter ihren mehr als 421 Millionen Instagram-Followern für eine Menge Begeisterung. So bot Gomez ausgerechnet ihren "B"-Ring an, den sie von ihrem Schatz geschenkt bekommen hatte. "Es hat sich richtig angefühlt, etwas auszuwählen, das ein Symbol für den Start unserer Beziehung war", schrieb Gomez online. "Dies ist genau der Ring, den ich im Dezember 2023 in meiner Instagram-Story gepostet habe." Promis & Stars Neue Details um Gina Bethke: Dann soll die Schumi-Tochter ihr erstes Kind bekommen Dieser soll laut Page Six mehr als 3000 US-Dollar gekostet haben. Umgerechnet sind das etwa 2750 Euro. Für ihre Supporter machte Gomez somit ein wahrlich lukratives Angebot, als sie das Schmuckstück auf ihrer Website veröffentlichte - und ihn für gerade einmal zwölf US-Dollar (circa elf Euro) anpries.

Selena Gomez' Ring wird an mehr als nur eine Person verkauft