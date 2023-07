Heißer Bootstrip: Selena Gomez zeigt pralle Kurven im Bikini

Mit diesen heißen Fotos raubte Selena Gomez (31) ihren Fans den Verstand. © Instagram/selenagomez

In einem eng anliegenden rosafarbenen Bikini, der ihre Vorzüge perfekt zur Schau stellte, präsentierte sich die Ex von Justin Bieber (29) kürzlich in ihren Instagram-Storys.

Aufgenommen wurden die sexy Fotos während einer Bootstour, die Selena zusammen mit ihren Freunden unternommen hatte.

Die Fans blieben erwartungsgemäß sprachlos zurück und posteten zahlreiche Feuer- und Herzchen-Smileys in den sozialen Netzwerken.

"Du siehst umwerfend aus", schwärmte ein Follower. "Ich glaube, ich habe Selena bis heute noch nie so heiß gesehen", ergänzte der nächste.

Dabei war es übrigens nicht das erste Mal, dass sich die US-Sängerin ("Good For You", "Same Old Love") aufreizend zeigte.