"Hoffe, dass dir jemand die Niere aus der M***** reißt": Selena Gomez' ehemalige beste Freundin übel attackiert

Von Kim Marie Moser

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Im Jahr 2017 verkündete Selena Gomez (30) unter Tränen, dass ihre beste Freundin, Francia Raísa (34, "How I Met Your Father"), ihr das Leben gerettet hat, indem sie ihr eine Niere spendete. Kurz darauf schien es zwischen den beiden jedoch zu kriseln - und das ging auch an Selenas Fans nicht vorbei.

Im September 2017 verkündete Selena Gomez (30, l.) die freudigen Nachrichten: Francia Raísa (34) hatte ihr eine Niere gespendet! (Archivbild) © Michael Kovac / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Kurzerhand sprangen sie der Sängerin zur Seite, um ihr beizustehen und richteten sich dabei gegen Francia. Und die muss seither einiges durchmachen. Doch was war eigentlich passiert? Nachdem die beiden immer nur in den höchsten Tönen voneinander gesprochen hatten, deklarierte Selena die weltbekannte Sängerin Taylor Swift (33) in einem Interview mit Rolling Stone zu ihrer "einzigen Freundin in der Industrie". Ein herber Schlag für Francia, die einen diesbezüglichen Instagram-Beitrag mit dem Wort "Interessant" kommentierte und Selena anschließend entfolgte. Zwar hatte die "Only Murders In The Building"-Schauspielerin erst im März dieses Jahres wieder von der 34-Jährigen geschwärmt. Wie genau es zwischen den beiden Hollywood-Bekanntheiten derzeit steht, ist jedoch unklar. Kein Wunder also, dass sich Francia sich immer wieder mit Fragen bezüglich ihrer ehemaligen Freundin konfrontiert sieht. So auch vergangene Woche, als ein Paparazzo versuchte, sie über den aktuellen Stand der beiden auszuquetschen. Jeglichen Fragen wich die "How I Met Your Father"-Darstellerin jedoch aus. Wie TMZ nun berichtete, sorgte dies für reichlich Missverständnis unter den sogenannten "Selenators". Einige von ihnen begannen nämlich prompt, die junge Schauspielerin übel zu attackieren.

Im September 2017 erhielt Selena Gomez eine Niere von Francia Raísa

Francia Raísa versteht den ganzen Hate einfach nicht