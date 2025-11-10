Selfie via Instagram: Dieses Promi-Paar macht Liebe öffentlich

Los Angeles - Zugegeben: Ihr glamouröses Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich haben Jessica Alba (44, "Fantastic Four") und Danny Ramirez (33, "Top Gun: Maverick") offenbar noch nicht geben wollen. Doch dafür haben sie ihre Liebe auf anderem Wege endlich öffentlich gemacht.

Jessica Alba (44) ganz happy: Das lag allerdings nicht nur an den 19,5 Millionen Euro, die bei der Gala gesammelt wurden ... © IMAGO/AFF-USA

Die Schauspiel-Stars besuchten am Wochenende die "Baby2Baby"-Gala, bei der jährlich Spenden für Familien in Not gesammelt werden.

Über den roten Teppich liefen die beiden zwar noch getrennt, aber hinter verschlossenen Türen und abseits des Blitzlichtgewitters posierten die Frischverliebten dann doch noch gemeinsam - und Ramirez teilte die äußerst süßen Selfies auf Instagram.

Gerüchte über eine Beziehung der Stars gibt es bereits seit Mai.

Befeuert wurden sie im September, als Alba und Ramirez gemeinsam das Finalspiel der Männer bei den US Open verfolgten.