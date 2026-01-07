Selten wie nie: Gina Schumacher gewährt intime Einblicke in ihr Leben

Gordonville (USA) - Wie geht es Gina Schumacher in den USA ? In einer Doku auf ihrem YouTube -Kanal gewährt die 28-Jährige ihren Fans jetzt Einblick in ihr Ranch-Leben.

Gina Schumacher (28) gewährt seltene Einblicke in ihr Leben in den USA. © YouTube/Gina Schumacher (Screenshot)

Der 29. Dezember 2013 veränderte das Leben von Gina und ihrer Familie. Papa Michael Schumacher (57) verunglückte bei einem Ski-Unfall und zog sich schwere Verletzungen zu.

Seitdem achtete Mutter Corinna (56) penibel auf die Privatsphäre ihrer Liebsten. Selbst über Formel-1-Pilot Mick Schumacher (26) erfuhr die Öffentlichkeit nur wenig.

Umso überraschender, dass die Nichte von Sky-Experte Ralf Schumacher (50) jetzt einen seltenen Einblick in ihr Leben auf der Familien-Ranch in Texas gibt.

"Meine Mom hatte ein Pferd, als sie jung war, und dann hatten sie finanziell nicht genug Geld, um weiterzumachen, also musste sie es verkaufen", gibt Gina in "Gina Schumacher: Life on Texas Time, Longhorns & Every Cowgirl's Dream Closet" preis.

Als sie und ihr Bruder geboren wurden, habe ihre Mutter wieder mit Pferden anfangen wollen. "Und ich mochte Tiere, besonders Kühe und Pferde. Also haben wir Ponys bekommen", verrät die 28-Jährige, die ihre Leidenschaft für das Westernreiten von ihrer Mutter geerbt habe.