Seltener Anblick: Gisele Bündchen zeigt sich mit ihrer Zwillingsschwester

USA - Am Wochenende feierte Supermodel Gisele Bündchen ihren 44. Geburtstag - gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Patricia. Aus diesem besonderen Anlass teilte Gisele seltene Schnapsschüsse der beiden!

Weiter schrieb Giselle, dass sie sich glücklich schätze, "von so viel Liebe umgeben zu sein" und freue sich auf alles, was noch auf sie zukomme.

Auf Instagram meldete sich das brasilianische Model zu Wort und gab ihren Followern einen Einblick in die intime Geburtstagsrunde. Neben Bildern von sich und ihrer Zwillingsschwester postete sie auch ein Bild mit ihrer Tochter Vivian (11).

Nachdem die Scheidung von Giselle und ihrem Ex Tom Brady (46) in der Presse hohe Wellen geschlagen hatte, sei sie mittlerweile wieder "aufgeblüht" und glücklich in einer Beziehung mit ihrem Jiu-Jitsu-Trainer, Joaquin Valente (36).