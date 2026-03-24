Sensation um schwer kranke Céline Dion: Comeback nach sechs Jahren?
Paris (Frankreich) - Diese Nachricht dürfte die Herzen ihrer Fans höherschlagen lassen: Megastar Céline Dion (57) will offenbar schon bald auf die Bühne zurückkehren.
"My Heart Will Go On" oder "Pour Que Tu M'aimes Encore" prangt seit diesem Montag in schlichter schwarzer Schrift auf großen Werbetafeln in der Pariser Innenstadt, wie in zahlreichen Beiträgen auf X zu sehen ist.
Die Botschaft hinter den Hunderten Plakaten, die alle mit verschiedenen Songtiteln der kanadischen Sängerin bedruckt sind, scheint für viele Fans auf der Hand zu liegen: Céline Dions großes Bühnen-Comeback könnte unmittelbar bevorstehen.
Ende 2022 hatte sich die 57-Jährige aus dem Rampenlicht zurückgezogen und ihre schwere Erkrankung öffentlich gemacht: Dion leidet unter dem Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen, unheilbaren Nervenkrankheit, die mit schweren Muskelkrämpfen einhergeht und der Musikerin nicht nur das Gehen, sondern auch das Singen erschwert.
Abgesagte Konzerte und Tourneen waren die Folge, auch wenn die Kanadierin immer betont hatte, eines Tages wieder auf der Bühne stehen zu wollen. Nun könnte es tatsächlich bald so weit sein.
Kehrt Céline Dion diesen Herbst auf die Bühne zurück?
Bereits am Wochenende hatte die französisch-kanadische Zeitung La Presse berichtet, dass Céline Dion im Herbst eine Konzertreihe in der Défense Arena in Paris plane.
Demnach wolle sie im September und Oktober zweimal pro Woche auf der Bühne stehen, um zwischen ihren Auftritten ausreichend Zeit zum Erholen zu haben.
Ihr letztes Konzert hatte die Sängerin Anfang März 2020 im Rahmen ihrer "Courage Tour" gegeben, die sie wegen der Corona-Pandemie abbrechen musste und aufgrund ihrer Erkrankung später nicht nachholen konnte.
Nun müssen sich Fans offenbar nicht mehr lange gedulden. Bislang sind auf der Website der Halle noch keinerlei Veranstaltungen für den Herbst eingetragen, eine offizielle Ankündigung samt Ticketverkauf könnte also bald folgen.
Titelfoto: picture alliance/dpa/Press Association | Ian West