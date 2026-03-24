Sensation um schwer kranke Céline Dion: Comeback nach sechs Jahren?

Paris (Frankreich) - Diese Nachricht dürfte die Herzen ihrer Fans höherschlagen lassen: Megastar Céline Dion (57) will offenbar schon bald auf die Bühne zurückkehren.

Céline Dion (57) steht wohl kurz vor ihrem großen Comeback. © picture alliance/dpa/Press Association | Ian West

"My Heart Will Go On" oder "Pour Que Tu M'aimes Encore" prangt seit diesem Montag in schlichter schwarzer Schrift auf großen Werbetafeln in der Pariser Innenstadt, wie in zahlreichen Beiträgen auf X zu sehen ist.

Die Botschaft hinter den Hunderten Plakaten, die alle mit verschiedenen Songtiteln der kanadischen Sängerin bedruckt sind, scheint für viele Fans auf der Hand zu liegen: Céline Dions großes Bühnen-Comeback könnte unmittelbar bevorstehen.

Ende 2022 hatte sich die 57-Jährige aus dem Rampenlicht zurückgezogen und ihre schwere Erkrankung öffentlich gemacht: Dion leidet unter dem Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen, unheilbaren Nervenkrankheit, die mit schweren Muskelkrämpfen einhergeht und der Musikerin nicht nur das Gehen, sondern auch das Singen erschwert.

Abgesagte Konzerte und Tourneen waren die Folge, auch wenn die Kanadierin immer betont hatte, eines Tages wieder auf der Bühne stehen zu wollen. Nun könnte es tatsächlich bald so weit sein.