ZERO-Künstler Heinz Mack stellt klar: KI ist der Kunst unterlegen

Mönchengladbach - Für ZERO-Künstler Heinz Mack (94) wird Künstliche Intelligenz (KI) nie an die Kunst heranreichen.

ZERO-Künstler Heinz Mack wird am 8. März stolze 95 Jahre alt. © Oliver Berg/dpa

"KI ist sicher eine neue Realität mit größter Zukunft", sagte Mack, der am 8. März 95 Jahre alt wird, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Künstliche Intelligenz ist aber von der künstlerischen Intelligenz weit entfernt, und wird sie wahrscheinlich nie erreichen."

Zwar bejahe er sehr "die phänomenalen Möglichkeiten der KI", sagte Mack in dem schriftlich geführten Interview. "Was den Menschen aber auszeichnet, ist sein Bewusstsein. Ohne dieses gäbe es keine über 2000 Jahre alte Philosophie."

Er selbst habe weder Mobiltelefon noch Computer, sagte Mack. Er könne beides auch nicht bedienen. Aber er lese Zeitungen und sehe Filmberichte. Sorge bereitet ihm die autokratische Entwicklung vieler Staaten auf der Welt.

Demokratien sollten sich nach Macks Ansicht bereitfinden, einen einheitlichen Staatenbund zu bilden. Andernfalls könnten sie sich nicht in der Welt behaupten.

"Was ich mit Empörung und gleichermaßen mit Hilflosigkeit wahrnehme, ist, dass in vielen Ländern die Staatsgewalt unumschränkt in der Hand eines einzelnen Menschen liegt, dessen autokratisches Selbstbewusstsein seine Eleven noch fördern."