Toni Kroos mit fataler Barbier-Panne: Fehler fällt erst nach dem Schnitt auf

Köln - Fußball-Weltmeister Toni Kroos (36) berichtet von einem peinlichen Fauxpas rund um einen Barbier-Besuch. Während sich sein Sohn anschließend kaputtlachte, war seine Ehefrau "not amused".

Toni Kroos (36) trug in seiner langen Karriere 114-mal das Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. © Tom Weller/dpa

Nachdem sein erster Besuch in einem Friseursalon seit 15 Jahren nicht das gewünschte Ergebnis auf seinem Haupt gebracht hat, folgte der ehemalige DFB-Kicker dem Rat seines jüngeren Bruders Felix (34), es einmal mit einem Barbier zu versuchen.

Seine Frau habe für ihn und seinen Sohn Leon (12) einen Termin ausgemacht, wie Toni im Podcast "Einfach mal Luppen" ausplauderte. Das Geschäft sei in einer Mall gewesen. Dort wurden die beiden auch sofort von einem Barbier "reingewunken".

Doch gleich mehrere Dinge machten den Ex-Profi von Real Madrid stutzig. Unter anderem seien er und sein Sohn von zwei Personen mit völlig anderen Namen betreut worden, als es auf der Termin-Bestätigung vermerkt war.

"Ich habe gedacht: Vielleicht haben die gerade jemand anderes und das ist halt hier so", erinnerte sich Toni. Beim zweiten Blick auf den Zettel sei ihm aber zusätzlich noch aufgefallen, dass das Logo seines Barbiers nicht zu dem des gegenwärtigen Ladens passte.