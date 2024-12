Serienstar und Tony Awards-Gewinnerin Linda Lavin ist tot!

Schauspielerin Linda Lavin ist im Alter von 87 Jahren verstorben. © IMAGO/Featureflash

Wie ihr Vertreter Bill Veloric gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press mitteilte, starb Lavin am gestrigen Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles an den Folgen einer kürzlich entdeckten Lungenkrebserkrankung.

Lavin wurde unter anderem für ihre Hauptrolle in der US-amerikanischen Fernsehserie "Imbiss mit Biss" (Originaltitel: Alice) von 1976 bis 1985 bekannt. Darin spielte sie eine von einer Hollywood-Karriere träumende Witwe, die in einem Diner als Kellnerin arbeitet.

In Filmen war sie etwa in "Die Muppets erobern Manhattan" (1984), "Plan B für die Liebe" (2010) oder "Wanderlust - Der Trip ihres Lebens" (2012) zu sehen. Lavin trat vermehrt auch in Broadway-Theaterstücken auf, unter anderem in "The Riot Act", "The Last of the Red Hot Lovers" oder "Broadway Bound". Für Letzteres erhielt sie 1987 den Tony Award als beste Schauspielerin.