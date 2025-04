Serkan Yavuz spricht Tacheles: Diese Mega-Summe hat er mit dem Ein-Euro-Statement verdient

Regensburg - Nicht nur mit seinen mehrfachen Seitensprüngen hat Serkan Yavuz (32) zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Auch sein kostenpflichtiges Statement-Video hat für Aufsehen gesorgt. Nun hat er verraten, was er damit verdient hat.

Gleichzeitig betont der Realitystar aber auch, dass er das Zusatzeinkommen eigentlich gar nicht nötig habe. Er sei schon längst Millionär und habe ein Passiv-Einkommen, das so manchen Monatsverdienst diverser Influencer übersteigen würde.

Hinzu kämen nochmals etwa 47.000 Euro, die er verdient habe, als er das Video erneut hochgeladen hat. "Also haben wir um die 200.000 verdient", resümiert Serkan.

"Was dabei rumkam beim ersten Mal: 149.528,26 Euro - das sind um die 125.000 Menschen", berichtet der 32-Jährige am Samstag auf seinem Instagram -Kanal.

Serkan und Samira Yavuz (31) galten viele Jahre als Traumpaar in der deutschen Reality-Szene. © Instagram/serkan_yavuz (Screenshot)

Stattdessen habe er das kostenpflichtige Video hochgeladen, um zu provozieren - und schlicht die Karten zu spielen, die er in der Hand hält.

"Ich habe die Ehe und meine Familie gegen die Wand gefahren. Ich muss damit rechnen, das Gegenwind kommt. Aber mir sind die Hände gebunden und man glaubt mir nicht mehr. Was macht man dann also, wenn man ein bisschen Grips hat?", fragt der 32-Jährige zunächst und liefert dann direkt die Antwort: "Das einzige, was ich schon immer konnte: Geld verdienen!"

Also habe er schlicht den provokantesten Weg gesucht, um die größtmögliche Aufmerksamkeit zu erhaschen - mit Erfolg, wie sich schnell zeigte. Schließlich seien die Menschen darauf gepolt, dass man etwas umso mehr will, je mehr andere Leute einem davon abraten.

"Ich wusste, wenn ich provokant poste und nur in dem Video sage, warum ich das für einen Euro online stelle, dass alle sich das Maul darüber zerreißen werden", erklärt der Zweifache-Papa seinen Plan.

Was er mit dem eingenommenen Geld anstellen will, hat er darüber hinaus nicht verraten. Sein Fazit: "Ich bin ein Stück Sch**** - aber jetzt mit noch mehr Geld auf dem Konto."