Nach Seitensprung: Serkan Yavuz verlangt Geld für Statement

Regensburg - Mit einer extrem ungewöhnlichen und dreisten Maßnahme will Serkan Yavuz (33) derzeit über seinen Seitensprung mit Eva Benetatou (32) sprechen. Seine Fans fallen deshalb fast vom Glauben ab und strafen den Zweifach-Papa mit einem Shitstorm ab.

"Er geht fremd und möchte jetzt auch noch Geld damit machen?" oder "Manchen Menschen ist Geld wirklich wichtiger als die eigene Würde, wow" sind nur zwei Kommentare aus der Masse an Unverständnis.

Nicht wenige machten ihrem Unmut über die Geldgier des 32-Jährigen deshalb Luft in den sozialen Netzwerken - in der Hoffnung, dass sich Serkan die Kritik zu Herzen nimmt.

Klingt ziemlich makaber, ist aber tatsächlich so. Denn: Das großspurig angekündigte Statement-Video des ehemaligen "Sommerhaus"-Siegers kostet Geld.

Der hatte sich nämlich im Vorjahr eine Liebesnacht mit Single-Mama Eva gegönnt und will jetzt auch noch Kohle damit verdienen!

Für sein Enthüllungsvideo verlangt der 33-Jährige 1,19 Euro, will mit seinen Fehlern auch noch Geld verdienen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Serkan Yavuz

Und mittendrin: Reality-Kollegin Laura Lettgen alias Laura Blond. Auch die Influencerin kann den gewagten Schritt ihres "The 50"-Mitstreiters nicht verstehen und appelliert an jeden Einzelnen, sich das Video nicht zu kaufen.

"Ich appelliere an den gesunden Menschenverstand: Kauft dieses Video nicht und belohnt diesen Typen nicht noch für seine Taten", schwört sie die Community ein.

Während es auf ihren betrügerischen Verflossenen nur so einprasselt, hält sich Samira (32) dagegen vornehmlich zurück. Am Osterwochenende hatte die Mama von zwei Töchtern mitgeteilt, das Thema nie wieder in den Mund nehmen oder Stellung beziehen zu wollen.

Die heftigen Reaktionen auf das Vorgehen ihres Ex dürften ihr daher sicherlich schmecken.