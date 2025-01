Serkan Yavuz stärkt Dschungel-Sam den Rücken: "Ein unfassbar lieber Kerl!"

Dachau - Sam Dylan (33) bekommt aktuell im Dschungelcamp ordentlich sein Fett weg: Der Paradiesvogel musste bisher zu jeder Prüfung antreten. Und auch das Netz lässt kein gutes Haar an Sam. Nun bekommt der Blondschopf aber prominente Rückendeckung.

Für den Privatmenschen Sam will der 31-Jährige jedoch eine Lanze brechen. Im normalen Leben sei der Kölner nämlich ganz anders und ein "unfassbar lieber, netter Kerl", berichtet Serkan und appelliert an die Fans, "privat und Show" voneinander zu trennen.

Er selbst würde sich in der Show zwar wahrscheinlich anders verhalten, wie er auf Instagram berichtet. Dennoch betont Serkan: "Er unterhält mich. Er macht das auf seine Art und Weise [...]. Das zählt."

Musste schon fünfmal in Serie in die Dschungelprüfung und findet das zum Kotzen: Sam Dylan (33). © RTL

Letzteres habe er selbst schmerzlich lernen müssen, als er mit seiner Frau Samira (30) 2023 im "Sommerhaus" war. Dort konnte sich das Reality-Pärchen zwar die Krone schnappen, anschließend seien sie in vielen Augen aber "die schlimmsten Menschen der Nation" gewesen - mit heftigen Auswirkungen auf den Alltag der zweifachen Eltern.

So hätten sich einige vermeintliche Freunde des Paares zunächst sehr gefreut, als bekannt wurde, dass Serkan und Samira an der Show in Bocholt teilnehmen würden.

Das änderte sich dann allerdings mit der Ausstrahlung des Formats, berichtet der 31-Jährige nun: "Kaum kam diese Hatewelle, wollte keiner mehr dieser Menschen etwas mit uns zu tun haben." Das sei umso schmerzlicher gewesen, da diese Leute Serkan und Samira teils sehr gut gekannt hätten - auch privat.

Deswegen habe er sich selbst geschworen, dass er sich anders verhalten wolle - und das gilt auch jetzt für Sam. "Ich werde ihn nach wie vor mögen und jetzt nicht gegen ihn wettern, nur weil er es anders als die anderen macht", stellt Serkan klar und unterstreicht erneut die Wichtigkeit von Sam für das Dschungelcamp: "Es ist für mich eine Show und er ist ein Showmaker. Letzten Endes kommen wir alle auf unsere Kosten und fühlen uns unterhalten."