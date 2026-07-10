Als Freundin zu Diego Pooth ins Bett steigt, trifft ihn der Schlag: "Zieh das aus!"

Hamburg - Seit zwei Jahren sind Diego Pooth (22) und Louisa Büscher (23) nun schon liiert. Als seine Freundin eines Abends zu ihm ins Bett steigt, trifft ihn jedoch der Schlag.

Diego Pooth (22) und Louisa Büscher (23) sind seit rund zwei Jahren ein Paar. © Thomas Banneyer/dpa

Wie der Promi-Spross bei der Vorpremiere der neuen ProSieben-Doku "Born Famous – Fluch oder Segen?" gegenüber der "Bild"-Zeitung preisgab, trug seine bessere Hälfte an jenem Tag doch ernsthaft einen Pyjama von Mama Verona Pooth (58).

"Das war das Härteste. Ich habe ihr gesagt: Bitte zieh das aus! Das Teil musste sofort weg", lacht Diego. Doch wie kam es überhaupt dazu? Tatsächlich landet alles, was die Werbeikone aussortiert, regelmäßig im Kleiderschrank ihrer Schwiegertochter in spe.

In Sachen Mode kann das Model ihrem Partner aber nichts vormachen. "Wenn da eine glitzernde Hose dabei ist, weiß ich direkt: Die ist von meiner Mutter", stellt der "Let's Dance"-Gewinner des vergangenen Jahres klar.

Seine Liebste habe nämlich einen viel konservativeren Geschmack. Diego erklärt dazu: "Sie sieht aus wie ein normales Mädchen. Das finde ich aber auch gut." Ganz anders dagegen seine Mama. Sie sei "schon immer sehr bunt unterwegs".