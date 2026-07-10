Erst Hirntumor und jetzt das: Torsten Sträter erhält weitere schwere Diagnose

Köln - Zu Beginn dieses Jahres bekam Torsten Sträter (59) eine erschütternde Diagnose gestellt: Hirntumor ! Jetzt offenbarte der Comedy-Star, wie es ihm aktuell geht.

Torsten Sträter (59) ist an einem Hirntumor erkrankt. © Christian Charisius/dpa

Im Comedy-Talk des Radiosenders 1Live sprach der 59-Jährige mit seinem Kollegen Felix Lobrecht (37) über seine Krebs-Therapie und erklärte dazu: "Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und habe mich noch nie so gut gefühlt."

Auf seine typisch lakonische Art und Weise fasste Sträter anschließend noch einmal die vergangenen sechs Monate zusammen, die laut seiner Aussage "die amüsantesten" seines Lebens gewesen seien.

Der mehrfache "LOL: Last One Laughing"-Kandidat erklärte kurz und trocken: "Tumor gehabt, in Behandlung gegangen, Glück gehabt, weil geile Ärzte, natürlich wieder alles Kölner." Tatsächlich war der Krebs aber nicht die einzige Hiobsbotschaft.

Wie Sträter im weiteren Verlauf des Gesprächs mit Lobrecht erstmals öffentlich machte, hätten die Mediziner im Zuge seiner Behandlungen ganz nebenbei auch noch Diabetes bei ihm diagnostiziert.