Begrapscht und genötigt: 13 Frauen werfen Gerard Depardieu sexuelle Übergriffe vor!

Die Schauspielerin, deren Vater ein alter Freund des Schauspielers war, beschuldigte Depardieu, sie im Sommer 2018 in seiner Pariser Villa zweimal vergewaltigt und sexuell genötigt zu haben, nachdem sie ihn um Schauspiel-Tipps gebeten hatte.

Die Pariser Onlinezeitung " Mediapart " hat in einer langen Recherche 13 Zeugnisse von Frauen zusammengetragen, die Depardieu "sexuelle Gesten und Worte von unterschiedlicher Schwere" zur Last legen.

Neben den detaillierten Berichten prangerte der Bericht auch die Kultur der Film- und Fernsehindustrie an. Denn die drückt auffallend oft ein Auge zu, wenn es um die Handlungen von Depardieu geht.

Etliche der Zeuginnen berichten, dass sie an Schenkeln, Brüsten, Gesäß und sogar zwischen den Beinen begrapscht worden sein.

Beim Lesen der Aussagen lässt sich ein Muster erkennen: Laut der Anklägerinnen erzeugte Depardieu am Set häufig eine stark sexualisierte Stimmung, die bei vielen Frauen Unbehagen auslöste.

Ihm verzeiht man wohl am Set alles: Gérard Depardieu (74). © Anne-Christine POUJOULAT/AFP

Keine der Frauen erstattete Anzeige gegen Depardieu. Nicht unbedingt aus Scham, sondern vor allem, weil die Beistehenden für ihre Beschwerden meist nur gezwungenes Gelächter, bestenfalls betretenes Schweigen übrig gehabt haben sollen.

"Lass gut sein, das ist doch nur Gérard", soll einer der häufigeren Sätze gewesen sein, mit denen die Vorfälle am Set abgetan wurden.

Und das obwohl alle der genannten Übergriffe im Licht der Scheinwerfer und für viele ersichtlich passiert sein sollen. Von Konsequenzen für den Schauspieler sei dennoch nie die Rede gewesen.

Die Frauen, damals zum Teil als Komparsinnen oder Technikerinnen beschäftigt, fühlten sich so nicht nur genötigt, entwürdigt und verletzt, sondern auch völlig ohnmächtig. "Wie das Spielzeug des Moments", beschrieb eine der Zeuginnen.

Von den zwanzig befragten Regisseuren und Produzenten der betroffenen Filme und Serien antworteten nur elf. Doch lediglich ein einziger, Fabien Onteniente (64), will Depardieu am Set in die Schranken gewiesen haben.