Was für ein Mega-Spektakel: Shakira spielt Konzert vor Millionenpublikum
Rio de Janeiro (Brasilien) - Mit einem kostenlosen Großkonzert an der Copacabana, dem weltberühmten Strand in Rio de Janeiro, hat Shakira ihre Fans begeistert - und eine Bestmarke aufgestellt.
Wie El País berichtet, besuchten laut offiziellen Angaben der Behörden rund zwei Millionen (!) Menschen das Konzert der beliebten Sängerin.
Damit handelte es sich sowohl um das größte Konzert ihrer Karriere als auch um das größte, das je ein lateinamerikanischer Künstler gegeben hat.
Der Superstar erschien zwar etwa eine Stunde verspätet, eröffnete die gigantische Show allerdings mit ihrem Song "La Fuerte", was ihre Fans wenig überraschend sofort in große Euphorie versetzte.
Wenige Minuten vor Beginn hatten Drohnen unter dem Jubel der Menge am vom Vollmond erhellten Himmel das Bild einer Wölfin geformt - eine Anspielung auf Shakiras Spitznamen, der auf ihren Song "She Wolf" zurückgeht.
Shakira hat enge Verbindung zu Brasilien
Während des Konzerts sagte sie sichtlich gerührt: "Ich kann es nicht fassen, dass ich hier bei euch bin! Ich kam mit 18 hierher und träumte davon, für euch zu singen, und jetzt seht euch das an!"
Mit Brasilien verbindet die Kolumbianerin eine enge Beziehung: Seit 1996 ist sie dort regelmäßig aufgetreten, spricht fließend Portugiesisch.
"Ich werde diesen Auftritt nie wieder vergessen", sagte sie am Ende der knapp zweieinhalbstündigen Show. Vielen Fans dürfte sicher auch so gehen.
Ihr spektakulärer Auftritt umfasste sowohl Hits ihres neuesten Albums als auch ihre bekannten Klassiker, die von vielen Mitgesungen wurden.
Titelfoto: Bildmontage: Bruna Prado/AP/dpa, Silvia Izquierdo/AP/dpa,