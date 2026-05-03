Was für ein Mega-Spektakel: Shakira spielt Konzert vor Millionenpublikum

Rio de Janeiro (Brasilien) - Mit einem kostenlosen Großkonzert an der Copacabana , dem weltberühmten Strand in Rio de Janeiro, hat Shakira ihre Fans begeistert - und eine Bestmarke aufgestellt.

Shakira hat ihre Fans mit Hits ihres neuesten Albums sowie ihren bekannten Klassikern begeistert. © Silvia Izquierdo/AP/dpa

Wie El País berichtet, besuchten laut offiziellen Angaben der Behörden rund zwei Millionen (!) Menschen das Konzert der beliebten Sängerin.

Damit handelte es sich sowohl um das größte Konzert ihrer Karriere als auch um das größte, das je ein lateinamerikanischer Künstler gegeben hat.

Der Superstar erschien zwar etwa eine Stunde verspätet, eröffnete die gigantische Show allerdings mit ihrem Song "La Fuerte", was ihre Fans wenig überraschend sofort in große Euphorie versetzte.

Wenige Minuten vor Beginn hatten Drohnen unter dem Jubel der Menge am vom Vollmond erhellten Himmel das Bild einer Wölfin geformt - eine Anspielung auf Shakiras Spitznamen, der auf ihren Song "She Wolf" zurückgeht.