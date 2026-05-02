Größte Konzerte aller Zeiten: Setzt sich Shakira heute die Krone auf? Mehrere Millionen Fans erwartet!
Rio de Janeiro (Brasilien) - Der heutige Samstagabend dürfte ein historischer in der Musikgeschichte werden: Zu einem Auftritt von Superstars Shakira (49) werden am Strand von Rio de Janeiro mehr als zwei Millionen Besucher erwartet - es wäre eines der größten Konzerte aller Zeiten!
Bürgermeister Eduardo Paes (56) hatte den Gratis-Auftritt im Februar angekündigt. Gegen 21.45 Uhr Ortszeit (Sonntag, 2.45 Uhr MESZ) soll die kolumbianische Sängerin im Rahmen der "Todo Mundo no Rio"-Show (Die ganze Welt in Rio) an der berühmten Copacabana die 1500 Quadratmeter große Bühne betreten.
Erst vor zwei Monaten hatte die "Hips Don't Lie"-Interpretin in Mexiko-Stadt vor knapp 400.000 Menschen performt - in Rio werden mindestens fünfmal so viele Zuschauer erwartet!
Egal ob Sport oder Musik - die brasilianischen Fans sind für ihre Leidenschaft bekannt. Die Gratis-Konzerte an der Copacabana locken immer wieder schier unfassbare Menschenmassen an.
So waren 2024 rund 1,6 Millionen Zuschauer wegen Madonna (67) in Rio. Für Lady Gaga (40) sollen es im vergangenen Jahr bereits mehr als zwei Millionen gewesen sein. Ob Shakira das noch einmal übertreffen kann?
Auch wenn die Konzerte keinen Eintritt kosten und die Stars teuer bezahlt werden müssen, bedeuten sie für Rio einen Geldsegen. Wie das brasilianische Nachrichtenportal UOL berichtet, sollen im Rahmen des Spektakels (umgerechnet) fast 140 Millionen Euro in der Küstenstadt umgesetzt werden - unter anderem in Hotels und Restaurants oder durch Merchandise.
Mega-Konzerte in Rio: Shakira könnte Lady Gaga übertreffen
Aktuell tourt Shakira mit ihrem Album "Las Mujeres Ya No Lloran" durch die Welt und sorgte jetzt schon für einen Rekord mit der umsatzstärksten Tournee eines spanischsprachigen Künstlers aller Zeiten.
Ihr Auftritt in Rio soll die Krönung bedeuten, wird leider aber auch von einer Schreckensmeldung begleitet: Vor einigen Tagen wurde ein Bühnenarbeiter zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Er verstarb im Krankenhaus. Dennoch war sofort klar: Das Konzert würde trotzdem stattfinden.
Ganz an die Spitze der größten Konzerte aller Zeiten wird es Shakira an diesem Wochenende trotz des erwarteten Millionenpublikums wahrscheinlich dennoch nicht schaffen.
Diesen Rekord soll laut Guinness World Records nach wie vor Rod Stewart (81) innehaben, der 1994 vor rund 3,5 Millionen Menschen auf der Bühne stand - ebenfalls in Rio! Zu Jean-Michel Jarres (77) Auftritt in Moskau sollen 1997 ebenfalls an die 3,5 Millionen Zuschauer erschienen sein.
Doch sollten an diesem Wochenende tatsächlich mehr als 2,1 Millionen Fans zu Shakira strömen, würde die "Waka Waka"-Sängerin sich auf Platz 5 der größten Konzerte aller Zeiten einreihen - knapp vor Lady Gaga.
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