Mega-Überraschung: Plötzlich rockt Johannes Oerding mit dieser Musik-Legende die Bühne

Leipzig - Gold- und platinveredelte Studioalben, ausverkaufte Arena-Tourneen sowie ein beliebter TV-Host bei " Sing meinen Song " und " The Voice of Germany ", das ist Sänger und Songwriter Johannes Oerding (44).

Johannes Oerding (44) begeisterte das Publikum in Leipzig. © Nico Schimmelpfennig

Mittlerweile hat er sich endgültig in der Liga der deutschen Superstars etabliert. Mit seinem achten Album "Hotel" ging er auf große Arena-Tour und spielte in ganz Deutschland vor zehntausenden Fans, so auch am Freitagabend in der Leipziger QUARTERBACK Immobilien ARENA vor rund 5500 Zuschauern.

Mit einem lauten Knall startete das knapp zweieinhalbstündige Konzert. Bemerkenswert ist dabei, dass es Oerding selbst in den größten Arenen gelingt, jedem einzelnen im Publikum das Gefühl zu vermitteln, er würde nur für ihn singen.

"Ihr werdet heute Abend merken, es geht mal laut, mal leise, mal fröhlich, mal lustig, dann melancholisch zu. Genießt einfach den Abend und schaltet vom Alltag ab", so Oerding.

Immer wieder machte er an diesem Abend ironische Witze über sein Alter. So sagte er schmunzelnd: "Jetzt holen wir schon am Anfang die Barhocker auf die Bühne" und blickte anschließend ins Publikum mit den Worten: "Der Verfall schreitet voran … und wenn ich so in eure Gesichter gucke …" Einige vereinzelte "Puh-Rufe" waren zu hören, die Stimmung blieb ausgelassen.

Spätestens als er durch die Menge zur B-Stage lief, war das Publikum wieder vollkommen bei ihm. Dort sang er an einem echten kleinen Lagerfeuer zwei seiner melancholischen Songs nur mit Gitarre im Feuerschein, während tausende Handylichter einen funkelnden Sternenhimmel bildeten. Ein besonders intimer Moment.