Mega-Überraschung: Plötzlich rockt Johannes Oerding mit dieser Musik-Legende die Bühne
Von Nico Schimmelpfennig
Leipzig - Gold- und platinveredelte Studioalben, ausverkaufte Arena-Tourneen sowie ein beliebter TV-Host bei "Sing meinen Song" und "The Voice of Germany", das ist Sänger und Songwriter Johannes Oerding (44).
Mittlerweile hat er sich endgültig in der Liga der deutschen Superstars etabliert. Mit seinem achten Album "Hotel" ging er auf große Arena-Tour und spielte in ganz Deutschland vor zehntausenden Fans, so auch am Freitagabend in der Leipziger QUARTERBACK Immobilien ARENA vor rund 5500 Zuschauern.
Mit einem lauten Knall startete das knapp zweieinhalbstündige Konzert. Bemerkenswert ist dabei, dass es Oerding selbst in den größten Arenen gelingt, jedem einzelnen im Publikum das Gefühl zu vermitteln, er würde nur für ihn singen.
"Ihr werdet heute Abend merken, es geht mal laut, mal leise, mal fröhlich, mal lustig, dann melancholisch zu. Genießt einfach den Abend und schaltet vom Alltag ab", so Oerding.
Immer wieder machte er an diesem Abend ironische Witze über sein Alter. So sagte er schmunzelnd: "Jetzt holen wir schon am Anfang die Barhocker auf die Bühne" und blickte anschließend ins Publikum mit den Worten: "Der Verfall schreitet voran … und wenn ich so in eure Gesichter gucke …" Einige vereinzelte "Puh-Rufe" waren zu hören, die Stimmung blieb ausgelassen.
Spätestens als er durch die Menge zur B-Stage lief, war das Publikum wieder vollkommen bei ihm. Dort sang er an einem echten kleinen Lagerfeuer zwei seiner melancholischen Songs nur mit Gitarre im Feuerschein, während tausende Handylichter einen funkelnden Sternenhimmel bildeten. Ein besonders intimer Moment.
Konzert von Johannes Oerding in Leipzig: Plötzlich kommt Peter Maffay auf Bühne
Einen weiteren unterhaltsamen Augenblick gab es bei der Bandvorstellung: Jeder seiner fünf Musiker präsentierte einen Song, der für ihn eine besondere Bedeutung auf dem Weg zur Musik hatte.
Die Titel wurden kurz angespielt, und Oerding sang die passenden Textzeilen dazu. Die Bandbreite war dabei beeindruckend: von "Coco Jamboo" über "Looking for Freedom" bis hin zu "Live is Life". Gesanglich: absolute Spitzenklasse.
Für eine große Überraschung sorgte schließlich ein besonderer Gast: Beim Song "Eiszeit 2.0", inspiriert von einem Hit von Peter Maffay (76), holte Oerding die Rock-Legende persönlich auf die Bühne.
Gemeinsam performten sie zusätzlich "Blinde Passagiere" sowie Maffays Klassiker "Über sieben Brücken musst du gehen".
Übrigens war Oerding damals auch beim großen Abschlusskonzert von Peter Maffay in Leipzig mit dabei. Und auch im Sommer wird Johannes Oerding weiterhin auf Tour sein, dann bei zahlreichen Open-Air-Konzerten.
Titelfoto: Bildmontage: Nico Schimmelpfennig; privat