Eklat-Aussage von Davina Geiss: Deshalb geht Schwester Shania sofort an die Decke

Monaco - Eigentlich haben Shania Geiss (21) und Schwester Davina (22) ihrer Mama Carmen (60) und Papa Robert Geiss (62) nur eine Luxus-Freude machen wollen. Stattdessen geht der geschmiedete Plan aber kurzzeitig nach hinten los - inklusive fieser Zickereien, wie in der aktuellen Doppelfolge von "Die Geissens" zu sehen ist.

Mit einem Luxusarchitekten wollen Shania (l.) und Davina Geiss die Wohnung ihrer Eltern in Monaco renovieren lassen. © RTLZWEI

Schon seit Wochen haben Robert und Carmen mit den Umbauarbeiten an der familieneigenen Jacht "Indigo Star" in Dubai zu tun.

Offenbar ein gefundenes Fressen für Shania und Davina, die Luxusbude im Fürstentum hinter dem Rücken ihrer Eltern fachmännisch auf Vordermann zu bringen und renovieren zu lassen.

Schon bei der ersten Amtshandlung, den Küchenboden herauszureißen, entfacht zwischen den Schwestern aber ein ordentlicher Streit.

Der Grund: Davina hält die Art von Arbeit für reine Männerarbeit. "Warum mache ich auch Männerarbeit? Frauen sind da, um Kinder zu gebären. Männer sind da, um zu arbeiten", platzt es vor lauter Unlust aus ihr heraus.

Ihre Schwester kriegt sie mit der exklusiven Meinung nicht auf ihre Seite gezogen - im Gegenteil! "Davina hat wohl in den letzten Jahren irgendetwas nicht mitbekommen", lautet das erste Urteil.