Eklat-Aussage von Davina Geiss: Deshalb geht Schwester Shania sofort an die Decke
Monaco - Eigentlich haben Shania Geiss (21) und Schwester Davina (22) ihrer Mama Carmen (60) und Papa Robert Geiss (62) nur eine Luxus-Freude machen wollen. Stattdessen geht der geschmiedete Plan aber kurzzeitig nach hinten los - inklusive fieser Zickereien, wie in der aktuellen Doppelfolge von "Die Geissens" zu sehen ist.
Schon seit Wochen haben Robert und Carmen mit den Umbauarbeiten an der familieneigenen Jacht "Indigo Star" in Dubai zu tun.
Offenbar ein gefundenes Fressen für Shania und Davina, die Luxusbude im Fürstentum hinter dem Rücken ihrer Eltern fachmännisch auf Vordermann zu bringen und renovieren zu lassen.
Schon bei der ersten Amtshandlung, den Küchenboden herauszureißen, entfacht zwischen den Schwestern aber ein ordentlicher Streit.
Der Grund: Davina hält die Art von Arbeit für reine Männerarbeit. "Warum mache ich auch Männerarbeit? Frauen sind da, um Kinder zu gebären. Männer sind da, um zu arbeiten", platzt es vor lauter Unlust aus ihr heraus.
Ihre Schwester kriegt sie mit der exklusiven Meinung nicht auf ihre Seite gezogen - im Gegenteil! "Davina hat wohl in den letzten Jahren irgendetwas nicht mitbekommen", lautet das erste Urteil.
Schubkarren-Spaß entpuppt sich als fiese Beleidigung
Stattdessen fährt ihr die 21-Jährige komplett über den Mund, argumentiert sie so in Windeseile an die Wand. "Stichwort: Female Empowerment. So wurden wir nicht erzogen."
Allzu viel hat die daraufhin nicht mehr zu sagen, kehrt die Situation weitestgehend unter den Teppich. Aber auch an anderer Front geraten die Promi-Kinder ordentlich aneinander.
Nur ein paar Minuten später kippt der Spaß, als Davina ihre Schwester per Schubkarre durch die Baustelle fährt. "Ich habe es mir anders überlegt, Davina. Ich will es nicht. Mir ist schwindelig", ruft Shania verzweifelt. Und ihre Schwester?
Gibt weiter Gas und treibt das Spielchen auf die Spitze. Sehr zum Unmut ihrer kleinen Schwester! "Wer macht sowas? Davina, das ist unfassbar. Es ist unfassbar, wie einer null Gehirnzellen haben kann."
Mama und Papa hingegen sind nach anfänglichen Zweifeln und Bedenken begeistert vom Endresultat. "Man erkennt die Wohnung gar nicht wieder. Was ist denn passiert?", wundert sich Papa Robert über die extreme Verwandlung. Auch Carmen kriegt sich kaum ein vor Freude. "Das sieht echt mega aus!"
Die neue Doppelfolge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" ist am 2. März (20.15 Uhr) auf RTLZWEI zu sehen. Parallel sind die Folgen auch auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTLZWEI