Fans in Sorge um Shania Geiss (18): Neues Foto der Millionärstochter gibt Rätsel auf!

Sein jüngster Nachwuchs sorgt derweil mit einem Schnappschuss abseits des Events für Aufsehen. Das Foto, das Shania jüngst auf ihrem Kanal teilte, zeigt sie in glamouröser Abendgarderobe ganz in Schwarz. Und natürlich macht der TV-Star darin auch diesmal wieder eine Hammer-Figur.

Aktuell gastiert die gebürtige Monegassin in Hamburg . Gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Davina (19) und ihrer Mutter begleitete sie Papa Robert zur Digital-Messe OMR. Dort war der 59-jährige Unternehmer als Redner unterwegs.

Inzwischen ist Shania volljährig, hat ihr Abitur in der Tasche und hält ihre rund 628.000 Fans auf Instagram regelmäßig mit Updates aus ihrem glamourösen Leben auf dem Laufenden. Aus dem Mädchen ist eine hübsche junge Frau geworden.

Wo andere den Bus nehmen, steigt die jüngste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) meist in den Helikopter. © Instagram/shania__geiss (Screenshot)

"Rückenschmerzen? Oder ist das die neueste Influencer-Pose?", richtete ein Nutzer das Wort in der Kommentarspalte direkt an die Kunst-Liebhaberin. Eine Antwort darauf erhielt er wie gewohnt nicht, weshalb das Rätselraten in der Folge munter weiterging.

"Sieht nach Ischias-Schmerzen aus", "Warum stehst und guckst du so komisch?" oder "Geht's dir gut? Das Foto sieht seltsam aus", schrieben beispielhaft weitere Shania-Sympathisanten unter den Beitrag.

Nicht wenige vermuteten hinter der etwas gekrümmten Haltung des Models eventuelle Schwierigkeiten mit der Verdauung: "Sieht aus, als müsste sie mal dringend aufs Klo!" Auch von möglichen "Blähungen" war mehrfach die Rede.

Möglicherweise machten Shania nach einem langen Abend aber auch einfach nur ihre Schuhe zu schaffen. Die 18-Jährige hatte sich für stilvolle Glitzer-Pumps im Wert von rund 1000 Euro der Marke Mach & Mach entschieden.

Und wie sinnierte Mama Carmen im Rahmen der TV-Serie vor einigen Wochen so treffend: "Je teurer die Schuhe, desto unbequemer!" Die wahren Hintergründe der ungewöhnlichen Pose ihrer jüngsten Tochter werden indes wohl für immer deren Geheimnis bleiben.