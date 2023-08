"Luxuskörper!": Shania Geiss bringt Fans mit sexy Pool-Foto ins Schwitzen

Shania Geiss (19) präsentiert sich auf ihrem Instagram-Kanal zunehmend freizügiger. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Die Millionärstochter wurde buchstäblich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Schon im zarten Kindesalter stolperte sie im Schlepptau ihrer gut betuchten Eltern über Luxusbaustellen und reiste mit ihnen einmal um die ganze Welt.

Via Instagram lässt die Tochter von Unternehmer Robert Geiss (59) ihre Follower an ihrem Glamour-Leben teilhaben. Mal posiert sie auf der Haube eines Geländewagens, mal macht sie in einem Club die Nacht zum Tag. Auch Shopping-Ausflüge in Nobel-Boutiquen gehören zum Alltag.

Jetzt sorgte Shania allerdings mal wieder mit zwei brandheißen Fotos für Schnappatmung bei ihren rund 641.000 Followern. Viel trägt die gebürtige Monegassin dabei nicht am Leib.

Mit einem blau-weiß-grün gemusterten Designer-Bikini posiert die 19-Jährige zunächst an einem Baum und später dann auch noch im Pool der "Villa Geissini" in Saint-Tropez.

Das Triangel-Oberteil mit raffinierten Schnürungen um den braungebrannten Bauch sowie das knappe Höschen, für das kein Bindfaden zu viel verwendet wurde, setzen ihren Traumbody natürlich wieder einmal perfekt in Szene.