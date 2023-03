Berufstochter? Shania Geiss wehrt sich gegen Vorwurf und stellt klar, wo ihre Kohle herkommt

Shania Geiss (18) ist die jüngste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59). © Instagram/shania__geiss (Screenshots, Bildmontage)

Die hübsche Blondine wurde buchstäblich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Bereits im zarten Kindesalter stolperte sie über Nobelbaustellen und Luxus-Yachten. Im Rahmen der familieneigenen Reality-Doku "Die Geissens" stand sie zudem von klein an im Rampenlicht.

Auf Instagram lässt Shania die Fans an ihrem privilegierten Leben teilhaben. Mal sitzt sie mit einem Drink am Pool eines Luxushotels, mal posiert sie auf der Motorhaube eines Geländewagens in der Wüste. Auch Shopping-Ausflüge nach Dubai oder New York gehören zum Alltag des TV-Stars.

Auf das Geld von Papa Robert Geiss (59) soll sie dabei aber wohl nicht mehr angewiesen sein. In der aktuellen Doppelfolge der TV-Serie kommt es auf der Rückbank eines Oldtimers zwischen Mama Carmen Geiss (57) und ihrer Tochter zu einem offenen Gespräch über die finanzielle Situation.

"Ich mache selbst mein Geld", stellt Shania darin unmissverständlich klar. Weiter ergänzt sie: "Die Leute denken immer, nur Papa hat Geld und wir anderen sind alle arm!"

Bei diesem Satz muss selbst Carmen herzlich lachen. Doch woher stammt die ganze Kohle, mit der Shania regelmäßig so gönnerhaft die Wirtschaft ankurbelt?