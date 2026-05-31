"Wi**ser": Geiss-Tochter wird gegenüber Papa Robert abfällig
Monaco - Bei den Geissens wird fast ausschließlich noch von der Brust-OP bei Davina (23) und Shania (21) gesprochen. Dass so ein Eingriff anstrengend sein kann, zeigt eine Reaktion der jüngeren Geiss-Tochter.
Die Schönheits-Operationen der Geiss-Töchter sind nämlich aktuell Thema in den neuesten Episoden von "Davina & Shania – We Love Monaco".
Als die 21-Jährige aus der Narkose aufwacht, ist Papa Robert (62) zwar nicht zugegen, doch FaceTime macht es möglich, dass sich die beiden dennoch sehen können - allerdings ist Shania immer noch nicht bei der Sache.
Der 62-Jährige kündigt jedoch an, schon in Kürze auch da zu sein, weshalb er direkt wieder auflegt.
Das schmeckt Shania aber überhaupt nicht, weshalb sie sich abfällig über ihn äußert und beleidigt!
"Er hat aufgelegt. Was für ein Wi**ser", ärgert sich die jüngere Geiss-Schwester, die noch arg mitgenommen ist von der Narkose.
Aber auch Davina ist noch komplett benebelt nach der Brust-Operation. Als sie sich im Aufwachraum ausgiebig umsieht, offenbart sie ihrer Mutter Carmen (61), dass sie vielleicht doch noch Ärztin werden wolle.
Nach Brust-Op: Shania Geiss fängt plötzlich an, Fremdsprachen zu sprechen
Was die Verärgerung von Shania über ihren Vater angeht, ist die durch die Narkose hervorgerufene Wut schon längst wieder vergessen.
Denn plötzlich fängt die 21-Jährige an, mit Robert in verschiedenen Fremdsprachen zu reden.
"Gut, du kannst jetzt mehrere Fremdsprachen?", zeigt sich der 62-Jährige offensichtlich begeistert von dem neugewonnen Wissen seiner Tochter.
Ehefrau Carmen hat auch schon eine Idee, woher Shania die neuen Fremdsprachen könne.
"Die haben sie ihr mit einoperiert", ist sich die 61-jährige Millionärs-Gattin ziemlich sicher.
Die neuen Folgen von "Davina & Shania – We Love Monaco" laufen immer montags ab 21.15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorab sind die neuen Episoden bereits bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTLZWEI