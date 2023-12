Shania Geiss (19) verzaubert das Fürstentum: Tiefe Einblicke und viel nackte Haut!

Monaco - Shania Geiss ist eine echte Augenweide. Im Rahmen eines glamourösen Mega-Events in Monaco posiert die 19-Jährige auf einer Treppe und gewährt dabei besonders tiefe Einblicke!

Shania Geiss (19) ist die jüngste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59). Sie wurde 2004 in Monaco geboren. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Am vergangenen Wochenende funkelten "Die Geissens" beim prestigeträchtigen "Bal de Noël" um die Wette. Auch Familienoberhaupt Robert (59) hatte sich für den Abend mächtig herausgeputzt, doch seine drei Frauen stahlen ihm die Show.

In ihren sündhaft teuren Glitzer-Roben zogen sowohl seine Ehefrau Carmen (58) als auch die beiden gemeinsamen Töchter Davina (20) und Shania alle Blicke auf sich. Der Winterball im Hôtel de Paris ist DIE Anlaufstelle der Superreichen.

Auch royale Persönlichkeiten wie Fürstin Charlène von Monaco (45), die auf der Veranstaltung Geld für ihre Charity sammelt, mischen sich hier unter die millionenschweren Gäste. Roberts jüngste Tochter stach dabei allerdings besonders hervor.

Die 19-jährige Blondine hat sich für das High-Society-Event ein aufregendes Kleid mit Cut-Outs am Dekolleté, einem Neckholder-Schnitt und einer langen Federschleppe in Schwarz parat gelegt. Natürlich sitzt der Designer-Fummel mal wieder wie angegossen an Shanias Luxuskörper.

Auf ihrem Instagram-Profil stellt das TV-Sternchen zudem eindrucksvoll unter Beweis, dass sie das Kleid nicht nur stilvoll tragen, sondern auch gekonnt damit posieren kann.