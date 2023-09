Shania Geiss chillt in der Sonne, Fans achten aber nur auf ein Körperteil

Italien - Während des Familienausflugs an Bord der "Indigo Star" genoss Shania Geiss zuletzt "das süße Nichtstun". Jetzt teilte die 19-Jährige weitere Eindrücke des Trips. Ein Foto geriet dabei schnell in den Mittelpunkt!

Shania Geiss (19) genoss zuletzt in Italien das süße Leben der Superreichen. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Inzwischen sind "Die Geissens" wieder in ihrem Heimathafen in Monaco angekommen. Zuvor gönnten sich Modemacher Robert Geiss (59), seine Frau Carmen (58) sowie ihre beiden Töchter einen Yacht-Ausflug entlang der italienischen Riviera.

Wenn jemand weiß wie "La Dolce Vita" richtig geht, dann die Millionärsfamilie, die im Rahmen ihrer Reality-TV-Doku auf RTLZWEI seit über zehn Jahren zelebriert, wie glamourös es sich leben lässt, wenn Geld keine Rolle zu spielen scheint.

Auf einem Landgang in der malerischen Hafenstadt Portofino stattete Shania unter anderem auch dem Shop der Luxusmarke "Jaquemus" einen Besuch ab.

Offenbar völlig ausgelaugt vom Bummeln, gönnte sich die 19-Jährige in einem Liegestuhl auf der Meerblick-Terrasse des Ladens ein kurzes Sonnenbad. Ein Foto davon teilte Shania jüngst mit ihren Instagram-Fans.

In ihrem bauchfreien Träger-Top in senfgelb setzte die gebürtige Monegassin ihren Traumkörper einmal mehr gekonnt in Szene. Dazu kombinierte sie eine schmucke Handtasche in ähnlicher Farbe sowie eine weite dunkle Jeanshose.