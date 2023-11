Shania Geiss heizt als sexy Polizistin ein, Fans fordern: "Verhafte mich!"

Monaco - In der Halloween-Nacht sorgte Shania Geiss als Gesetzeshüterin für Recht und Ordnung. Mit ihrem sexy Polizistinnen-Kostüm raubte die 19-Jährige ihren Fans mal wieder den Atem!

Für ihren heißen Look erntete die 19-Jährige, die seit knapp zwei Jahren mit ihrer älteren Schwester ein eigenes Apartment im Herzen des Fürstentums bewohnt, logischerweise wieder unzählige "Gefällt mir"-Herzen und Komplimente.

Im Nachgang an eine ausgelassene Halloween-Sause am 31. Oktober veröffentlichte die gebürtige Monegassin jetzt einige Fotos, die einen kleinen Eindruck von der Grusel-Fete vermitteln. Doch natürlich haben die Fans mal wieder nur Augen für Shanias Outfit.

Die jüngste Tochter von Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) steht von Kindesbeinen an im Rampenlicht. Seit zwölf Jahren ist sie neben ihrer Schwester Davina (20) und ihren Eltern in der Doku-Soap " Die Geissens " zu sehen.

Ihre ältere Schwester Davina (20) war auf derselben Party unterwegs und präsentierte sich dabei als schwarzer Engel. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss, Instagram/davinageiss (Screenshots)

"Sexy", "So hübsch" oder auch "Wow, einfach umwerfend" ist unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag zu lesen. Etliche Fans zeigen sich zudem geständig "für was auch immer" und fordern von der Blondine eine sofortige Festnahme.

So schreibt ein User: "Bitte, verhafte mich!" Ein anderer gibt zu, schon einmal einen Kaugummi geklaut zu haben, weshalb nun dringend die Handschellen bei ihm klicken müssten.

Sogar Mama Carmen reagierte auf den Post ihrer Tochter. Allerdings teilte die 58-Jährige lediglich mit, dass sie ihren jüngsten Sprössling vermisse. Gemeinsam mit Ehemann Robert residiert die "Jetset"-Interpretin bereits seit einigen Wochen wieder in Dubai.

Shanias Schwester Davina tanzte übrigens auf derselben Party durch die Nacht. Die 20-jährige Modedesignerin machte dabei als schwarzer Engel verkleidet ebenfalls eine höchst attraktive Figur.