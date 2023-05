Shania Geiss: Ist dieser Hottie ihr Freund? Carmen feiert "Traum-Schwiegersohn"!

Shania Geiss (18) ist die jüngste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen Geiss (58). © Instagram/shania__geiss (Screenshots, Bildmontage)

Die Millionärstochter, die allen mit ihren Looks den Atem raubt, steht schon seit ihrer frühesten Kindheit im Rampenlicht. Inzwischen ist sie nicht nur ein bekanntes TV-Gesicht ("Die Geissens"), sondern auch bei Instagram erfolgreich. Offiziell gilt die Abiturientin nach wie vor als Single.

In der neuen Doppelfolge von "Davina & Shania - We Love Monaco" wurden die TV-Zuschauer am Montag (15. Mai) Zeuge eines echten Meilensteins im Leben der jüngsten Geiss-Tochter. Shania feierte ihre Volljährigkeit mit einer rauschenden Party.

Diese sollte eigentlich auf der Luxus-Yacht "Indigo Star" stattfinden, doch Papa Robert Geiss (59) hatte den Kahn - welch ein Skandal - bereits anderweitig vermietet. Die geladene Meute aus feierwütigen Rich Kids musste also mit dem Familien-Apartment vorliebnehmen. Mit dabei: Shanias Verehrer Josh!

Der Halb-Engländer hat es vor allem seiner potenziellen Schwiegermutter in spe angetan. Getreu dem Motto "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" verfolgte Carmen das muntere Partytreiben nämlich aus sicherer Entfernung.

Im gemütlichen Ambiente ihres Anwesens in Saint-Tropez loggte sich die Zweifach-Mama heimlich in das Security-System der Immobilie ein, um so nach dem Rechten zu sehen - oder viel eher nach "dem Richtigen".