Shania Geiss rekelt sich im hautengen Dress, doch es hagelt Kritik: "Geh arbeiten, Göre!"

Valberg (Frankreich) - Aktuell lässt Shania Geiss in den französischen Alpen die Seele baumeln. Dabei beweist die 19-Jährige eindrucksvoll, wie sexy Schneebekleidung sein kann. Einige Fan-Kommentare sorgen allerdings für Ärger!

Shania Geiss (19) wurde 2004 im Fürstentum Monaco geboren. Seit 2011 steht sie regelmäßig für die TV-Serie "Die Geissens" vor der Kamera. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Das gemütliche Chalet ihrer gut betuchten Eltern in Valberg hat viel zu bieten! Es gibt eine Sonnenterrasse, eine Sauna, einen Weinkeller und sogar einen direkten Zugang zur Ski-Piste. Sechs Zimmern stehen ebenso viele Bäder gegenüber.

Viel Zeit verbringen Multimillionär Robert Geiss (59), seine Ehefrau Carmen (58) sowie die beiden erwachsenen Töchter hier aber nicht. Lediglich über Weihnachten und Neujahr verschlägt es die TV-Familie regelmäßig in das winterliche Ambiente.

Seit einiger Zeit steht die Bude sogar zum Verkauf, weil das glamouröse Quartett gerne nach Kitzbühel umsiedeln würde. Bis es so weit ist, muss Shania für ihre Schnee-Schnappschüsse eben weiter auf die altbewährte Kulisse zurückgreifen.

In ihrem jüngsten Instagram-Beitrag setzt sich die gebürtige Monegassin jetzt in einem hautengen Einteiler mit Sternen-Optik gekonnt in Szene. Auf mehreren Aufnahmen zeigt die Blondine, warum sie vor einiger Zeit mal einen Model-Vertrag unterschreiben durfte.

Für ihren Auftritt erntet die TV-Bekanntheit ("Die Geissens") mal wieder unzählige Komplimente. "Du bist die pure Schönheit" schwärmt ein User. Ein anderer urteilt ebenfalls begeistert: "Sieht sehr sexy aus, wow!"