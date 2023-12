Shania Geiss sorgt in Leder-Hotpants und Stiefeln für Ekstase: "Heißer als nackt!"

Valberg (Frankreich) - In den vergangenen Monaten hat Shania Geiss immer wieder mit sexy Fotos für Aufsehen gesorgt. Zum Ende des Jahres legte die 19-Jährige jetzt noch einmal mit einem besonders heißen Schnappschuss nach!

Shania Geiss (19) nutzte die Holzhütten-Kulisse in Valberg (Frankreich) kurzerhand für ein heiße Fotoshooting. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Die jüngste Tochter von Unternehmer Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) weiß sich in Szene zu setzen. Bereits seit mehr als zehn Jahren steht die hübsche Blondine im Rahmen der Reality-TV-Doku "Die Geissens" im Scheinwerferlicht.

Vor dem Aufstieg in die Szene der Reichen und Schönen verdiente ihre Mama ihre Brötchen außerdem lange Zeit als professionelles Fitness-Model. Das aufreizende Posieren wurde Shania also quasi mit in die Wiege gelegt.

Auf Instagram lässt die Kunstliebhaberin ihre rund 664.000 Follower an ihrem Glamour-Leben teilhaben. Mit ihrem neusten Beitrag zieht die gebürtige Monegassin jetzt erneut alle Blicke auf sich - vor allem die der männlichen Bewunderer.

Vor einer Holztür im Winterdomizil der Familie im französischen Valberg posiert die Beauty für gleich mehrere Bilder und bringt ihre Fans damit gehörig ins Schwitzen. Die 19-Jährige trägt darauf ein figurbetontes schwarzes Oberteil und eine dazu passende ultraknappe Leder-Hotpants.

Ihre langen Haare fallen in Wellen nach vorne über ihre Schultern. Für den Glamour-Faktor im winterlichen Ambiente sorgen die weißen Stiefel der Luxusmarke Dolce&Gabbana. Shania ist und bleibt eben ein echter Hingucker.