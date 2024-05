Shania Geiss in Unfall verwickelt: Ihr brandneuer Range Rover hat "Totalschaden"!

Monaco - Gerade einmal zwei Monate machte Shania Geiss (19) mit ihrem ersten eigenen Auto die Straßen unsicher. Dann wurde die 19-Jährige in einen schweren Unfall verwickelt. Das Ergebnis: "Totalschaden!"

"Ich bin wirklich viel mit dem Auto gefahren, und es ist nie was passiert. Ich habe immer sehr aufgepasst", erklärt die gebürtige Monegassin. Als sich ein anderer Verkehrsteilnehmer vor ihr spontan dazu entscheidet, die Fahrbahn zu wechseln, knallt es.

Shania kann über das Malheur nur lachen. "Wenn ihr wirklich mal einen richtigen Schaden sehen wollt, dann schaut euch mein Auto an", merkt die 19-Jährige an. Im darauffolgenden Einzelinterview spricht sie dann erstmals persönlich über ihren Unfall im Frühjahr 2023.

Als Davina mit dem Messer (!!!) eine Folie von Roberts giftgrünem Lamborghini abkratzen will, passiert es. Sie rutscht ab und hinterlässt, so zumindest die Meinung ihres Vaters, einen kleinen Schaden im Lack. "Jetzt muss ich die ganze Front austauschen", wütet der Kult-Millionär.

In der aktuellen Folge von "Davina & Shania - We Love Monaco" dreht sich alles um die fragwürdige Arbeitsmoral der beiden Millionärstöchter. Papa Robert (60) ist bedient und droht mit Rausschmiss, falls die Früchte seiner Lenden keinen Job finden.

Davina Geiss (20) informierte die Fans im Frühjahr 2023 via Instagram über den Unfall mit dem Luxus-SUV. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Shania erinnert sich: "Ich habe noch eine Vollbremsung gemacht, aber das Taxi hinter mir hat einfach gar nicht mehr gebremst und ist dann voll in mich rein. Ich glaube, der Fahrer hat in sein Handy geguckt oder so."

Wenige Tage nach dem Crash im vergangenen Jahr hatte sich bereits ihre ältere Schwester Davina via Instagram zu dem Vorfall zu Wort gemeldet und dazu ein Foto des vor allem am Heck ziemlich demolierten Range Rovers gepostet.

Dazu schrieb sie: "Zum Glück ist uns nichts passiert." Die 20-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls als Beifahrerin mit an Bord. Weiter erklärte sie, dass "Shanias Baby" in die Werkstatt müsse. Ihre persönliche Diagnose als Hobby-Mechanikerin lautete damals: "Totalschaden!"

Da der Luxus-SUV wieder auf Vordermann gebracht werden konnte, handelte es sich dabei allerdings um keinen wirklichen Totalschaden. Inzwischen schnurrt das PS-Monster wieder wie eine Raubkatze engen und kurvenreichen Straßen des Fürstentums.