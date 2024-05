Shania Geiss will vier Millionen Euro verdienen, doch ein Experte zerlegt ihre Geschäftsidee!

Autoliebhaberin Shania Geiss (19) träumt von einem eigenen Bugatti Chiron. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

In der aktuellen Folge von "Davina & Shania - We Love Monaco" steht für die Sprösslinge von Robert (60) und Carmen Geiss (59) ein wichtiger Termin an. Mithilfe eines Experten sollen sie herausfinden, wie sie in Zukunft das ganz große Geld scheffeln wollen.

Einer, der es bereits in jungen Jahren zum Multimillionär geschafft hat, ist Raoul Plickat. Zum Treffen mit den Geiss-Kindern kommt der Marketing-Guru deshalb auch standesgemäß mit seinem Bugatti Chiron vorgefahren.

"Das ist mein absolutes Traumauto", schwärmt Shania nach dem Probesitzen. Ihre Mutter steckt im Interview schon mal den wirtschaftlichen Rahmen ab: "Der kostet ab vier Millionen aufwärts, wobei die Grenzen nach oben natürlich offen sind!"

Anschließend schätzt Davina die Chancen ihrer jüngeren Schwester ein, demnächst selbst stolze Besitzerin des PS-Boliden zu sein. "Okay, die wird jetzt 20 ... vielleicht mit 21 kriegt sie einen Bugatti, wenn sie ein Jahr hart arbeitet", lautet ihre Prognose.

Wie sie in einem Jahr vier Millionen verdienen will, hat Shania in einem Business-Plan festgehalten, der jetzt vom Profi auf Herz und Nieren geprüft wird. "Wie lange hast du denn dafür gebraucht?", will Plickat wissen. "So drei Stunden", erklärt die 19-Jährige.