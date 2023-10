Shania Geiss zeigt ihre sexy Kurven im hautengen Dress - ein Detail fällt sofort auf

Dort hatte man die Geiss-Sprösslinge bis dato überhaupt noch nie gesehen. Und so kam es, dass die Fans ihr Sternchen ausnahmsweise mal nicht im Designerkleid oder ultraknappen Bikini zu sehen bekamen, sondern in einem Sportdress.

Jetzt überraschte die Millionärstochter ihre Follower allerdings mit einem Schnappschuss in gänzlich neuer Kulisse. Ebenso wie ihre ältere Schwester Davina Geiss (20) hat die 19-Jährige offenbar neuerdings das Fitnessstudio für sich entdeckt.

Auf ihrem Instagram-Kanal gewährt Shania nur allzu gern einen Einblick in ihren glamourösen Alltag. Dieser scheint allerdings nur aus Yacht-Ausflügen, exquisiten Essen und Spritztouren in südhaft teuren Sportwagen zu bestehen.

Auch ihre ältere Schwester Davina Geiss (20) hat plötzlich die Liebe zum Sport entdeckt. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Der grau melierte Zweiteiler schmiegte sich wie eine zweite Haut an den beneidenswerten Traumkörper der gebürtigen Monegassin und betonte dadurch perfekt ihre weiblichen Kurven.

Auch die Kulisse konnte sich sehen lassen. Denn der Blick aus dem Panoramafenster führte vorbei an Hanteln, Laufbändern und Spinning-Fahrrädern direkt in den Hafen des Fürstentums. So lässt es sich beim Workout definitiv aushalten.

Warum Shania und Davina plötzlich die Liebe zum Fitnessstudio entdeckt haben, ist nicht überliefert. Mit ihrem attraktiven Erscheinungsbild haben sie ihre Fans schließlich auch schon zuvor in regelmäßigen Abständen um den Finger gewickelt.

Bislang schienen sich die Töchter von Carmen in Sachen Ernährung auf die guten Gene ihrer Mutter verlassen zu können.

Die heute 58-jährige High-Society-Lady war früher als Model aktiv und wurde 1982 sogar zur "Miss Fitness" gekürt.