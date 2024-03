Shania Geiss zeigt sich verführerisch im Badeanzug, ein Detail im Gesicht sorgt für Kritik!

Köln - Shania Geiss beendet ihren Bali-Urlaub mit einem Paukenschlag: Das neueste Foto der 19-Jährigen zeigt viel nackte Haut und gewährt extrem tiefe Einblicke. Mit einem Detail sind die Fans aber so gar nicht einverstanden!

Mit einem orangefarbenen Badeanzug, für den kein Stoff zu viel verwendet wurde, posiert die 19-Jährige auf einer Steinmauer. Das Pool-Outfit sticht nicht nur durch einen besonders tiefen Ausschnitt ins Auge, sondern setzt auch ihre schmale Taille perfekt in Szene.

Doch auch Shania weiß, was ihre vielen Follower in der Regel wirklich sehen wollen: tiefe Einblicke und viel nackte Haut. Und genau diese Aspekte hat die Kunstliebhaberin ihrer Community jetzt mal wieder eindrucksvoll präsentiert.

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt die TV-Bekanntheit (" Die Geissens ") mit eindrucksvollen Aufnahmen und Storys, was ihre Luxus-Unterkünfte und natürlich auch die Trauminsel so zu bieten haben.

Seit rund einer Woche schon erholt sich die jüngste Tochter von Robert (60) und Carmen Geiss (58) gemeinsam mit ihren Eltern sowie ihrer Schwester Davina (20) in Indonesien vom harten Rich-Kid-Alltag in ihrer Heimat Monaco.

Im Netz zeigt sich die 19-jährige Tochter von Robert (60) und Carmen Geiss (58) immer häufiger freizügig und selbstbewusst. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Natürlich sind viele Follower von dem Anblick ihres Schwarms mal wieder schwer begeistert. Einige fordern in der Kommentarspalte unter dem Beitrag sogar einen "Waffenschein für den Badeanzug".

Ein anderer Nutzer spricht ebenfalls vielen Betrachtern aus der Seele, wenn er schreibt: "Eine wunderschöne junge Frau, die das Glück hatte, in ein wohlhabendes Elternhaus hineingeboren worden zu sein."

Unter dem heißen Schnappschuss finden sich allerdings auch etliche negative Kommentare. Der Grund dafür befindet sich in Shanias Gesicht. Und zwar geht es dabei um ihre Sonnenbrille. Die ist vielen Fans nämlich ein Dorn im Auge.

Dabei geht es weniger um die Optik als vielmehr um die Tatsache, dass das Accessoire auf der Nase der gebürtigen Monegassin "fast jedes Foto ruiniert". Andere wiederum stellen sich die grundsätzliche Frage: "Warum trägt man nachts überhaupt eine Sonnenbrille?"

Eine Antwort darauf bleibt die "We Love Monaco"-Darstellerin ihrer Community wie so oft schuldig. Wahrscheinlich will sie auch einfach nur die letzten Stunden auf Bali genießen.