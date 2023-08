Süße Kinderfotos von TV-Star: Wer lächelt hier frech in die Kamera?

Blonde Beach-Waves, scheinbar endlos lange Beine und ein süßer Schmollmund: So kennen ihre Fans das Glamour-Girl. Die alten Fotos zeigen die 19-Jährige unter anderem als zahnlückigen Dreikäsehoch, der versucht, sich einen Teller Spaghetti einzuverleiben oder bereits neben den ersten Sportwagen posiert.

Ihre herzerwärmenden Grußworte auf Instagram garnierten die beiden zusätzlich mit einigen süßen Kindheitsschnappschüssen ihres geliebten Familienmitglieds. Und Shania ist darauf in der Tat fast nicht wiederzuerkennen!

Ihre Liebsten ließen es sich natürlich nicht nehmen, ihr zu diesem Anlass gebührend zu gratulieren. Papa Robert und ihre ältere Schwester Davina (20) wühlten dafür sogar extra tief in der Geiss'schen Fotosammlung.

Vor wenigen Tagen feierte die jüngste Tochter von Kult-Millionär Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) ihr 19. Wiegenfest. Die ersten Stunden des neuen Lebensjahres verbrachte Shania feiernd in einem edlen Nachtclub bei harten Techno-Beats.

Mit süßen Schnappschüssen aus Kindertagen gratulierten Papa Robert und Schwester Davina Geiss (20) ihrem geliebten Familienmitglied zum Geburtstag. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964, Instagram/davinageiss (Screenshots)

TV-Zuschauer konnten den beiden Millionärstöchtern im Rahmen der Familien-Doku "Die Geissens" über zehn Jahre lang beim Aufwachsen zusehen. Inzwischen ist das Duo aber tatsächlich zunehmend flügge geworden.

In ihrer ersten eigenen Bude im Herzen des Fürstentums genießen die Schwestern abseits des strengen Regiments ihrer gut betuchten Eltern das sorgenfreie Leben in Saus und Braus.

Und auch wenn über das Liebesleben der 19-Jährigen insgesamt nur sehr wenig bekannt ist, so spielt das Thema "Männer" eine immer größere Rolle. Offiziell gelten die Geiss-Töchter jedoch als Single, Shania scheint sich vor Angeboten allerdings kaum retten zu können.

"Ich glaube, jeder Typ in Monaco ist verliebt in Shania", hatte ihre ältere Schwester erst kürzlich in einem Interview erklärt