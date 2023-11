XS-Ledershorts und Stiefel: So aufreizend mischt Shania Geiss das Nachtleben auf!

Shania Geiss (19) ist die jüngste Tochter von Modemacher Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58). © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Die jüngste Tochter von Robert Geiss (59) führt ein Leben, von dem viele Frauen wohl nur träumen können. Sündhaft teure Mode, exklusive Partys und eine Kreditkarte, die kein Limit zu kennen scheint, prägen den Alltag der gebürtigen Monegassin.

Nachdem Shania zusammen mit ihrer älteren Schwester Davina (20) vor knapp zwei Jahren das elterliche Nest verlassen hat und in einem eigenen Apartment im Herzen des Fürstentums wohnt, sind nicht nur die Instagram-Fotos freizügiger geworden.

Auch das Partyleben spielt bei den beiden Rich Kids inzwischen eine immer größere Rolle. Beinahe wöchentlich teilen die jungen Frauen in ihren Storys Schnappschüsse aus dem Nachtleben von Monaco. So auch jetzt.

Die Wartezeit im Aufzug auf dem Weg zur nächsten Disco-Sause nutzte die 19-Jährige für ein schnelles Spiegel-Selfie. Ihr Outfit dürfte bei dem ein oder anderen Follower wieder einmal für Schnappatmung gesorgt haben.

Shania trägt auf dem Foto eine ultraknappe Mini-Shorts, die ihre Beine in Kombination mit Nylonstrümpfen und den schwarzen Lederstiefeln, perfekt in Szene setzt. Ein langärmliges Oberteil in selber Farbe rundet den Look ab.