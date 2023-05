"Die Geissens" bald ohne Davina? "Würde viel lieber ich selbst sein!"

Hier gewähren die Schwestern abseits des strengen Regiments ihrer gut betuchten Eltern weitere exklusive Einblicke in ihr glamouröses Leben in Monaco. Doch das Leben in der Öffentlichkeit hat auch seine Schattenseiten! Vor allem der 19-Jährigen scheint der ganze Fernsehrummel mittlerweile zu viel zu werden.

"Die Geissens" laufen bereits seit 2011 im deutschen Fernsehen bei RTLZWEI. © RTLZWEI

Dann fällt ein Satz, der einen tiefen Einblick in Davinas Seelenleben gewährt: "Ich würde viel lieber ich selbst sein, aber man muss es machen." Bei Carmen stößt sie mit derlei Nörgeleien jedoch auf Granit.

"Das ist gar nichts gegen die Kardashians", versucht die Kult-Blondine ihre Älteste wieder in die Spur zu bringen - frei nach dem Motto: "The show must go on!" Daraufhin begibt sich die Geschäftsfrau erneut zum Haar-Styling.

Shania hat die Attitüde ihrer Mutter bereits in Perfektion adaptiert und ist ihrer älteren Schwester in ihrem sentimentalen "Breakdown" deshalb auch keine Hilfe. "Ihr wisst ja, kein Wind in mein Gesicht", erklärt die 18-Jährige dem Fotografen-Team: "Wenn meine Haare so nach hinten gehen - no."

Was die "Hohe Kante" angeht, hat die gebürtige Monegassin ebenfalls schon genaue Pläne. "Ich bin ja noch jung und habe genug Zeit, meine erste Million zu machen", stellt sie gegenüber der TV-Kamera klar.

Ihre erschöpfte Schwester hat in diesem Moment ganz andere Sorgen. "Manchmal ist es zu viel!", gibt Davina ehrlich zu. Ein zarter Hilferuf, den ihre Familie durchaus ernst nehmen sollte.