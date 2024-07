Shannen Doherty: Ihr Scheidungskrieg endete erst am Tag ihres Todes!

Los Angeles (USA) - Nach jahrelangem Kampf am Sonntag die traurige Nachricht: "Charmed"- und "Beverly Hills"-Star Shannen Doherty erlag ihrem Krebsleiden im Alter von 53 Jahren. Es war nicht der einzige Kampf, den sie in den zurückliegenden Jahren austragen musste. Doch ausgerechnet am Tag ihres Ablebens fand sie hoffentlich noch ein kleines bisschen Seelenfrieden ...

Shannen Doherty wurde 53 Jahre alt. (Archivbild) © dpa/Invision/AP | Chris Pizzello

Im Februar 2015 war bei Doherty zum ersten Mal Brustkrebs diagnostiziert worden, 2020 kehrte er noch heftiger zurück. Viele Jahre stand ihr dritter Ehemann, Kurt Iswarienko (50), ihr zur Seite.

Doch dann der heftige Fehltritt: Laut Page Six soll er ein Verhältnis mit seiner Agentin angefangen haben. Doherty erfuhr im April 2024, kurz vor einer Tumorentfernung am Gehirn, davon und reichte umgehend die Scheidung ein.

Doch der Prozess zog sich, zehrte während ihrer unheilbaren Erkrankung zusätzlich an den Nerven der US-Amerikanerin. "Am Ende des Tages fühlte ich mich einfach so unglaublich ungeliebt von jemandem, mit dem ich 14 Jahre lang zusammen war, von jemandem, den ich von ganzem Herzen liebte", erzählte sie in ihrem "Let's Be Clear"-Podcast.

Doherty und Iswarienko stritten sich um Geld. Sie glaubte sogar, dass ihr Ex die Einigung absichtlich bis nach ihrem Tod rauszögern würde. Doch ganz kurz vor ihrem Ableben am 13. Juli dann die Wende.