Sharon Battiste und Jan Hoffmann: Was verraten sie zum Liebes-Comeback?

Sharon Battiste (32) und Jan Hoffmann (32) haben nach ihrer Trennung wieder zueinander gefunden. © Screenshot/Instagram/sharonbattiste_ (Bildmontage)

Seitdem zeigen sie sich wieder Seite an Seite in ihren Instagram-Storys. So richtig viel verrieten sie über ihren zweiten Versuch aber noch nicht – und das soll wohl auch so bleiben, wie Sharon nun andeutete.

"Erzählst du mal mehr zum erneuten Zusammenkommen mit Jan?", wollte ein Fan in einem aktuellen Q&A von ihr wissen. Doch sie betonte: "Ich glaube, dazu haben wir alles, was wir preisgeben wollten, gesagt ..." Sie sei der Meinung, dass sie schon genug aus ihrem privaten Leben mit der Öffentlichkeit teile. "So ein paar Sachen gehen einfach nur Jan und mich etwas an und bleiben privat", so Sharon weiter.

Doch auf die Frage, ob es Dinge gebe, die sie an Jan überhaupt nicht möge, antwortete sie dann wieder ganz unverblümt: "Jep, klar", und zählte bereitwillig Einzelheiten auf. Schließlich seien sie beide ganz unterschiedliche Menschen: Sie sei etwa deutlich sensibler als er.

"Und ja also manche Denkweisen, Handlungen verstehe ich dementsprechend halt nicht so bei ihm und dann Error." Sie sei auch genervt, wenn er "8263 Ohrwürmer am Tag hat" und den ganzen Tag irgendwas singen würde. "Oder auch wild, das laute Trinken bzw. Schlucken", fallen ihr da doch so einige Punkte ein.

Doch Sorgen um ein erneutes Liebes-Aus müssen sich Fans wohl erst mal nicht machen. "Ganz normaler Wahnsinn bei uns – ist das nicht überall so?", wollte Sharon von ihren Fans wissen.