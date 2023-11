Glücklichster Fan der Welt? Shirin David twerkt für Konzertbesucher

Berlin/Zürich - Damit hätte dieser junge Mann auf dem Konzert von Shirin David (28) in Zürich wohl nicht gerechnet: Die Rapperin heizte dem Glückspilz live auf der Bühne mit einer sexy Tanzeinlage ein.

Shirin David (28) performt ihre Songs auf ihrer aktuellen Tour das allererste Mal überhaupt live: Dem jungen Mann scheint es zu gefallen. © Screenshot/TikTok/swisspage1, Screenshot/Instagram/shirindavid (Bildmontage)

Die Devise heißt "Klotzen statt kleckern": Bei ihrer "Shirin David Livetour 2023" fährt die 28-Jährige noch bis Ende November bei insgesamt zehn Shows in zehn Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz die ganz großen Geschütze auf.

Hochwertige Bühnenshow, Kostüme, Live-Musik statt Playback vom Band, professionell eingeübte Choreografien - bei ihren ersten Live-Konzerten überhaupt legt Shirin David Wert darauf, dass alles angemessen glitzert und glänzt.

Platz für spontane Ausflüge bleibt trotz der Larger-Than-Life-Performance trotzdem. Zum Vorteil von einem jungen Schweizer, den Shirin während des Konzerts in Zürich auf die Bühne bat.

Nachdem der junge Mann einige seiner - durchaus beachtlichen - Dance-Moves präsentiert und sogar einige Zeilen gerappt hat, revanchierte sich der "The Voice of Germany"-Star mit einer waschechten Twerking-Einlage!

In einem kurzen Clip, der aktuell auf TikTok viral geht, sieht man Shirin, wie sie den gelifteten Brazilian Butt in Richtung des Fans streckt und begleitet vom jubelnden Publikum drauflos schüttelt, was das Zeug hält.

Der Konzertbesucher zeigt sich erfreut und lässt seinerseits die Hüfte kreisen. Doch bevor der Nachwuchs-Casanova übermütig wird, geht Shirin David auf Distanz und signalisiert: "Ah, ah, junger Mann, bis hierhin und nicht weiter!"